Die erwartete Konsolidierung der Digital Signage-Branche nimmt langsam auch im Software-Bereich Fahrt auf. Full-Service-Anbieter wie Uniguest, Spectrio und Stratacache haben in den vergangenen Jahren reihenweise Softwareanbieter übernommen und integriert. Doch hunderte neue sind in den Markt eingetreten; dank Cloud-nativer Microservices ist die Eintrittshürde für ein „Good-enough“-CMS so niedrig wie noch nie. Doch die meisten scheitern, da sie die Anforderungen von Endkunden nicht gut genug kennen. Auch bringen die über hundert verschiedenen Hardwareplattformen in der Digital Signage-Branche eine Komplexität, die von Neueinsteigern regelmäßig unterschätzt wird.

Navori Labs zählt neben Scala zu den Pionieren im Digital Signage-CMS-Markt. Das Schweizer Unternehmen treibt Innovation, ohne es regelmäßig an die große Glocke zu hängen; dadurch wird der Software-Anbieter oft unterschätzt. Bekannt sind primär das Longtail-Einzellizenzgeschäft und White-Label-Lösungen aus den Anfangstagen. Während man international fortwährend wächst, hinterlässt man im Heimatmarkt relativ schwache Spuren.

Heute ist Navori Labs mit zweistelligem Millionenumsatz und mehr als einer dreiviertel Million aktiven Lizenzen in 150 Ländern breit aufgestellt. Breite Unterstützung erfahren auch Hardware-Plattformen – von Windows über SOCs der meisten großen Displayanbieter bis hin zu Android. Als einer der ersten großen ISV läuft Navori Labs auch auf Google ChromeOS.

Nun also erhält Navori Labs mit Maguar Captial 26 Jahre nach Gründung einen neuen Hauptgesellschafter. Das Unternehmen tritt in eine neue Phase, die durch Expansion und weltweite Zukäufe geprägt sein soll. „Size Matters“ im Plattformgeschäft, und Navori Labs will schnell seine Rolle zum führenden Anbieter ausbauen. Mit Stratacache und Samsung ist die Spitze stark aufgestellt- daher wird es interessant zu beobachten, wie Navori als einziger Pure-Play ISV sich dort oben positionieren kann. Der erste Milestone – eine Million aktive Lizenzen – sollte schnell zu erreichen sein. Für viele andere kleine ISV wird es zunehmend schwer, sich am Markt zu behaupten – mehr Cybersecurity, mehr AI und Zertifizierungen sind nur noch mit großer installierter Basis zu stemmen.