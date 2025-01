Jeffrey Weitzman „Wir sind das am meisten spezialisierte Unternehmen der Branche“

Jeffrey Weitzman hat als Managing Director von Navori Labs ein paar arbeitsreiche Wochen hinter sich. Das Unternehmen für Digital Signage Software hat ein weiteres Rekordjahr abgeschlossen: Es erreichte ein zweistelliges Wachstum – und alle Ziele seines aggressiven langfristigen Wachstumsplans. Gleichzeitig durchlief Navori einen Verkaufsprozess mit seinem neuen Eigentümer, Maguar Capital. Nachdem dieser Prozess nun abgeschlossen ist, trafen wir Jeffrey Weitzman bei seinem Zwischenstopp im Münchner Büro von Maguar Capital auf dem Weg zur ISE 2025 in Barcelona.

Über Wachstum

„Seit der Pandemie hat sich die Größe von Navori Labs verdoppelt“, sagt Jeffrey Weitzman und ist stolz auf die Fortschritte, die er und sein Team in den vergangenen vier Jahren erzielt haben. „Wir sind auf eine stetige und organische Weise gewachsen. Das verdanken wir Jérôme Moeri, der eine großartige Führungspersönlichkeit ist und etwas wirklich Großes aufgebaut hat.“

Navori Labs veröffentlicht keine Leistungsdaten, aber laut dem aktuellen invidis-Ranking 2024 betreibt der in der Schweiz ansässige ISV derzeit zwischen 750.000 und einer Million Digital Signage-Touchpoints weltweit. Diese installierte Basis wird jetzt wahrscheinlich noch schneller wachsen: „Mit Maguar Capital als neuem Mehrheitsaktionär wollen wir den nächsten Schritt machen. Für uns bedeutet das, dass wir einen doppelten Ansatz verfolgen: Wir werden uns weiterhin auf organisches Wachstum durch Innovation konzentrieren, insbesondere im Bereich Software. Darüber hinaus haben wir nun die Mittel, dieses Wachstum durch M&A zu beschleunigen.“

Über die Strategie

Jeffrey Weitzman plant, an einem reinen Partnervertriebsmodell festzuhalten: „Navori Labs wird nichts daran ändern, wie wir unser Geschäft in der Vergangenheit geführt haben. Wir werden ein softwareorientiertes Engineering-Unternehmen bleiben, allerdings mit deutlich mehr Feuerkraft. Navori Labs ist zu 100 Prozent ein Channel-Unternehmen“, sagt Jeffrey Weitzman. Während organisches und anorganisches Wachstum fest eingeplant ist, „streben wir ständig danach, die Nummer 1 zu sein – was uns motiviert, jeden Morgen aufzuwachen, uns höhere Ziele zu setzen und ein Umfeld für kontinuierliche Verbesserungen zu schaffen.“ Auch wenn die Größe eine Rolle spielt und sich die Ziele im Laufe der Zeit ändern, ist es das Ziel von Navori Labs, ein Innovationsführer zu bleiben.

Über die Plattform

Navori Labs war schon immer stolz darauf, ein Vordenker in der Branche zu sein. „Wir haben mit unserem aktuellen Tech-Stack den Grundstein gelegt, was das Wichtigste ist. Neue und große Innovationen sind auf dem Weg.“ Weitzman sieht erhebliche Vorteile für Navori Labs im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern: Als reiner ISV bleibt das Schweizer Unternehmen laserfokussiert, ohne die Ablenkungen eines aufgeschraubten Integrationsgeschäfts. „Wir sind das am meisten spezialisierte Unternehmen der Branche“, betont der Managing Director.

Symbolisch für diese Fokussierung ist der neueste selbst entwickelte Digital Signage-Player Stix 3800 mit integrierter Publikumsanalyse. „Unser Player ist der erste dedizierte KI-Mediaplayer, der auf Android läuft. Er wurde entwickelt, um so energieeffizient wie möglich zu sein und gleichzeitig die beste KI-Leistung auf dem Gerät zu bieten. Während die meisten KI-Plattformen für Digital Signage x86-basiert sind, laufen unsere KI-Player auf ARM“, erklärt Jeffrey Weitzman.