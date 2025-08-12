PPDS hat strukturelle Veränderungen in seinen EMEA-Vertriebs- und globalen Marketing-Management-Teams bekanntgegeben: Mit den Beförderungen von Jae O Choi Park und Ron Cottaar sollen die Wachstumsambitionen des Unternehmens vorangetrieben werden.

Jae O Choi Park, der 2022 als European Sales Director zu PPDS kam, wurde offiziell in die neu geschaffene Position des EMEA Commercial Head befördert und schließt sich damit Angela Lin, Jason Wu und Rosa Chiu an, den Commercial Heads für die USA und Lateinamerika, für China sowie für APA und Indien. Seit 2024 hatte Jae O Choi Park diese Position interimsweise inne, nun wird er offiziell alle Vertriebs- und Supportaktivitäten in Europa leiten. In seiner erweiterten Rolle wird er globale Wachstums- und Expansionsstrategie von PPDS weiterentwickeln.

Ausbau der globalen Präsenz

Ron Cottaar wird nun als Leiter des globalen Marketings das Gesamtbild unterstützen, mit Teams auf der ganzen Welt leiten. Er soll zudem neue Strategien entwickeln, um die globale Präsenz von PPDS auszubauen und die Marke und Werte von PPDS auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene schärfen. Ron Cottaar ist nun seit sieben Jahren bei PPDS tätig.

Seinen Sitz hat Ron Cottaar in der Unternehmenszentrale in Amsterdam, Niederlande, und berichtet direkt an PL Wang, Vice President der Muttergesellschaft von PPDS, TPV Technology.

PL Wang kommentiert: „Mit dem Eintritt in eine neue Ära wird diese neue Struktur all die bisher geleistete großartige Arbeit ergänzen und unseren Teams neue Möglichkeiten eröffnen, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen einzusetzen, um das Unternehmen noch weiter voranzubringen. Im Namen aller Mitarbeiter von TPV gratuliere ich Jae und Ron zu ihren wohlverdienten neuen Positionen und freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese neue Struktur zu einem nahtlosen Erfolg zu machen. Gemeinsam werden wir Großes erreichen.“

Die Umstrukturierungen wurden nach dem unerwarteten Tod von Martijn van der Woude vorgenommen, der im April dieses Jahres an einem Herzstillstand verstorben ist.