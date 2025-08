Mit der Gründung von Siewert & Kau Technologies kehrt das Unternehmen zurück in den Markt. Möglich wird dieser Schritt durch zwei Investoren, die ungenannt bleiben möchten, im Rahmen eines Asset Deals. Der Hauptsitz bleibt in Bergheim, Oliver Kau und Björn Siewert gehören der Geschäftsführung an.

Im Mai hatte Siewert & Kau die Eröffnung eines Insolvenzverfahren beantragt.(invidis Bericht) Darauf folgte eine Investorensuche um den Distributor und 130 Arbeitsplätze zu retten. Nun konnte der Investorenprozess erfolgreich abgeschlossen werden und 110 Arbeitsplätze gesichert werden.

Das Unternehmen wird ab 11. August 2025 klassische IT-Hardware, individuelle Lösungen und technischen Service für Fachhändler, Systemhäuser und Integratoren anbieten. Zusätzlich erschließt Siewert & Kau Technologies neue Lösungs-Geschäftsfelder.

