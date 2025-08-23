Der dänische Digital Signage Software Entwickler Nordic Screen wurde 2017 gegründet und zählt ein paar tausend aktive Lizenzen. Kürzlich konnten die Dänen mit YouSee/ Nuuday (ehemals TDC) den größten dänischen Telekommunikationsanbieter als Kunden gewinnen. Ein Prestigeerfolg für Nordic Screen, denn YouSee wurde bisher von ZetaDisplay betreut.

Seit diesem Sommer ist Nordic Screen auch jenseits von Dänemark aktiv. Mit Dave Lopez – ehemals ZetaDisplay – ist man nun auch in Schweden vertreten, dem Heimatmarkt von Vertiseit und ZetaDisplay.

Im stark konsolidierten skandinavischen Markt ist für regionale Spezialisten besonders in Dänemark und Finnland noch Platz. Insbesondere in Zeiten in denen die beiden dominierenden Anbieter ihren Fokus auf Europa und Nordamerika legen. Doch der wahre Lackmustest ist der Gewinn von Ausschreibungen großer Endkunden – hier müssen sich Nordic Screen & Co beweisen.