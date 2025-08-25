Mit Michael Volland gewinnt Dimedis einen Branchenkenner als neuen Director of Sales. Seit Mitte August verantwortet für den Vertrieb des Kölner CMS-Anbieter und bringt seine Erfahrung mit Digital Signage, vor allem im Einzelhandel, ein.

Michael Volland war 2002 Mitgründer von Xplace, mittlerweile eine Tochter von Mediamarkt-Saturn. Damals war Xplace eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das sich auf den gerade anlaufenden Markt für digitale Instore-Lösungen spezialisierte.

2019 wechselte er die Seiten und wagte als Mitgründer von Realtale mit der Marke Vaund und dem Geschäftsmodell Retail-as-a-Service selbst den Einstieg in den Handel. Nach der Eröffnung eines Flagship-Stores im November 2019 in Hannover entstanden in den folgenden Jahren acht Shop-in-Shops in Modehäusern wie Breuninger und Lodenfrey.

„Seit 25 Jahren schlägt mein Herz für den stationären Handel: als Dienstleister zur Digitalisierung der Customer Journey am Point of Sale, als Einzelhändler mit dem Geschäftsmodell Retail-as-a-Service und jetzt – ‚back to the roots‘ – im Team von Dimedis“, sagt Michael Volland. „Ich freue mich sehr darauf, an der Dimedis-Erfolgsgeschichte mitzuwirken und datengetriebene Kundenerlebnisse am POS tatkräftig mitzugestalten.“

Eine erste Gelegenheit, den neuen Director of Sales persönlich kennenzulernen, bietet sich beim Dimedis-Kundenevent „Connect Circle“ vom 25.–26. September 2025 in Köln, wo Vertreter von großen Kunden wie der Koelnmesse oder XXXLutz sprechen werden.