DTW Networks, Anbieter von Digital Signage-Systemen mit Sitz im sächsischen Wolkenstein, stellt seine Führung neu auf: Ab August 2025 wird Sven Frackowiak neben dem bisherigen Geschäftsführer Jörg Burkert die Rolle des CEO übernehmen.

Sven Frackowiak ist seit Juli 2024 Teil der Geschäftsführung von DTW. In seiner Funktion als Chief Sales Officer verantwortete er den Ausbau von Vertrieb und Kundenbetreuung. Auch zuvor war er in der Digital Signage-Branche tätig – zwölf Jahre verbrachte er beim Mediaplayer-Hersteller Aopen.

Mit der neuen Doppelspitze will DTW die Unternehmensentwicklung vorantreiben. „Mit Sven Frackowiak gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit an unserer Seite. Gemeinsam werden wir DTW Networks in eine erfolgreiche Zukunft führen“, sagt Jörg Burkert.

Jörg Burkert, der das Unternehmen seit vielen Jahren führt, und Sven Frackowiak sollen künftig gemeinsam die strategische Ausrichtung gestalten. Laut Unternehmensangaben stehen dabei Innovation, Wachstum und eine stärkere Kundenorientierung im Mittelpunkt.