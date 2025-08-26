Thomas Keuschnigg, Ex-Mediaplus Austria, kommt als Head of Agency Sales zu Popp Vision. Für den Wiener Vermarkter betreut er jetzt den Mediaverkauf sämtlicher analoger und digitaler OoH-Flächen.

Der Österreicher OoH-Vermarkter Popp Vision baut sein Team aus: Das junge Unternehmen konnte Thomas Keuschnigg, ehemals Mediaplus Austria, als Head of Agency Sales gewinnen. Als solcher wird er das Bestands- und Neukundengeschäft über alle OoH-Gattungen hinweg verantworten und weiter ausbauen.

Thomas Keuschniggs Vitae umfasst langjährige Erfahrung im Bereich Traditional Media. Zuvor als Spezialist für traditionelle Medien mit starkem Out-of-Home-Schwerpunkt bei Mediaplus Austria tätig, wechselt er nun auf Vermarktungsseite.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Popp Vision. Der Wechsel war eine bewusste Entscheidung – nicht nur wegen der beeindruckenden Entwicklung des Unternehmens, sondern auch aufgrund des spürbaren Potenzials für die Zukunft. Zudem passt es auch auf persönlicher Ebene hervorragend“, sagt Thomas Keuschnigg.

„Die bisherige Zusammenarbeit mit Tom auf Agenturseite war stets inspirierend. Er bringt ein tiefgreifendes Verständnis für Kundenbedürfnisse, Produktqualität und Marktentwicklungen mit. Umso mehr freut es uns, dass er nun Teil unseres Teams ist und wir den erfolgreichen Wachstumskurs gemeinsam weiterverfolgen“, ergänzt Florian Popp, Geschäftsführer bei Popp Vision.

Popp Vision mit Sitz in Wien vermarktet ein Querbeet-Inventar aus OoH-Flächen in Österreich, bestehend aus Riesenpostern, Mural-Flächen und auch einigen straßenseitigen DooH-Billboards.