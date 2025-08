Die Croatia Polyclinics, ein Netzwerk von neun Krankenhäusern in Kroatien, rief eine Initiative für die öffentliche Gesundheit mit dem Titel „Your Posture Is Your Future” ins Leben und fuhr dafür eine interaktive DooH-Kampagne.

Passanten stellten sich dafür vor einen interaktiven DooH-Screen, der mit Computer Vision und KI-gestützter Software ausgestattet ist. Das System scannte dann die Körperhaltung, indem es die Ausrichtung von Nacken, mittlerem Rücken und unterer Wirbelsäule anhand von acht Schlüsselpunkten analysierte. Laut der Polyklinik erkannte dieses Setup potenzielle Rückenprobleme und gab Feedback, wobei alle problematischen Bereiche hervorgehoben werden. Wenn ein Problem festgestellt wurde, forderte das Display die Person auf, über einen QR-Code einen Termin bei einem Physiotherapeuten zu vereinbaren.

Prävention und Datenschutz

Die Zahlen, mit denen die Organisatoren werben, können sich sehen lassen: Ihnen zufolge haben mehr als 100.000 Menschen die Haltungsüberprüfung vor einem Screen absolviert, und die Polikliniken verzeichneten landesweit einen Anstieg von 46 Prozent bei den fachärztlichen Wirbelsäulenuntersuchungen. Während des Scans korrigierten 97 Prozent der Menschen instinktiv ihre Haltung, was darauf hindeutet, dass sie sich des Problems bewusst werden.

Dies ist ein Beispiel für einen frischen, innovativen Ansatz im Bereich interaktiver Digital Signage und DooH; doch gerade in dafür sensiblen Ländern wie Deutschland stellen sich drängende Fragen des Datenschutzes. Nicht auszudenken, wenn Menschen erfahren, dass ihre Daten über eine schlechte Körperhaltung und tatsächliche Arzttermine mit Werbe-Analytics vermischt werden. Während dies in sozialen Netzwerken ständig vorkommt, muss DooH aufgrund seiner öffentlichen Sichtbarkeit besonders vorsichtig damit umgehen.