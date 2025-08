PPDS geht eine Partnerschaft mit dem führenden nordischen TV- und Streaming-Anbieter Allente ein. Nun können Gäste, die in Skandinavien in Hotelzimmern mit Philips Mediasuite-Fernsehern übernachten, mit neuen Premium-Unterhaltungsdiensten und -erlebnissen versorgt werden.

Allente wurde 2020 im Rahmen einer Fusion zwischen Canal Digital und Viasat Consumer gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo sowie Stockholm. Das Unternehmen bietet Premium-TV-Unterhaltung und Streaming-Dienste über Satellit und IPTV für eine Million Kunden in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.

Die neue Kooperation ermöglicht Gästen einen nahtlosen Zugang zur neuen, vollständig integrierten Hotel-App von Allente. Konfiguriert für Philips Mediasuite-Fernseher und exklusiv in Skandinavien erhältlich, haben Hoteliers und ihre Gäste die Wahl zwischen verschiedenen Content-Paketen. Diese reichen von kuratierten Premium-Kanälen bis hin zu einem kompletten Entertainment-Paket mit Live-Sport, Filmen, TV-Serien und anderen exklusiven Inhalten.

Allente reiht sich damit in die wachsende Liste der Streaming-Partner für die Mediasuite-TVs ein, darunter Apple TV Plus, Disney Plus, Netflix, Canal Plus und andere. Philips Mediasuite ist zudem laut PPDS-Aussage der weltweit erste spezielle Hospitality-Fernseher, der Netflix-fähig ist und über Google Cast verfügt.