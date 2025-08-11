Um Teams-Meetings und -Events moderner und Experience-lastiger zu gestalten, hat Microsoft die Einführung von „Immersive Events“ angekündigt. Damit können Unternehmen und Personen Events in einem virtuellen Raum veranstalten, denen Teilnehmer mit Avatars durch das einfache Hinzuschalten durch Teams beiwohnen können. Dadurch sollen Teams-Konferenzen nahbarer und interaktiver Werden.

Die Integration in der Microsoft-365-Welt soll dabei sowohl die einfache Organisation als auch die nötige Datensicherheit vereinen.

Unternehmen, die ein derartiges 3D-Event veranstalten, können mit Templates den Raum an ihr Branding anpassen und durch einen Editor weitere Modifikationen hinzufügen. Zudem gibt einen Präsentationsmodus, der diese mit zum Beispiel einer Q&A-Session ergänzen kann.

Einsatz von VR-Brille?

Im Promotion-Film wird auch die Anwendung einer Virtual-Reality-Brille gezeigt. Ob das von Anfang an möglich ist oder welche Modelle kompatibel sind, wurde noch nicht bekanntgemacht.

Microsoft hat für Immersive Events eine Public Preview bereitgestellt, mit der man die neue Anwendung bereits testen kann (eine Registrierung ist erforderlich). Mehr Informationen zu Immersive Events finden sich im Microsoft-Blog.