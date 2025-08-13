Um den Erdnuss-Karamell-Riegel „Mr. Tom“ gebührend zu promoten, setzte das Food-Unternehmen Hosta klar auf Außenwerbung. Mithilfe von Weischer JVB wurde eine dreistufige OoH-Kampagne entwickelt – die zwar von Ton und Gestaltung die Generation Tiktok ansprechen soll, aber bewusst auf Social Media verzichtet. Im Zentrum der Kampagne stand der Markenclaim „Knackste den, knackste alles“, der in lebensnahen und leicht provokanten Slogans vermittelt wird – beispielsweise „Mehr Wumms als die vegane Option deiner Mensa“ oder „Nicht so zäh wie dein nächstes Meeting“.

Drei spezielle Phasen

Dabei baute jede Phase auf unterschiedliche Stärken von Out-of-Home.

Phase Eins (28.4. – 2.5.): Hier lag der Fokus auf einem breiten Reichweitenaufbau durch aufmerksamkeitsstarke Out-of-Home-Medien – darunter CLPs, digitale Großflächen und PV-Infoscreens. Insgesamt weuden rund 4.200 Werbeflächen in sechs Ballungsräumen – München, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt, Köln und Hamburg – bespielt. Als visuelle Anker kamen zudem großformatige Giants in Hamburg und München zum Einsatz.

Phase Zwei (8.5. – 11.5.): Diese diente dem Imageaufbau in der Zielgruppe. DooH-Displays in beispielsweise Bürogebäuden oder S- und U-Bahnhöfen von Szenevierteln ermöglichten eine Aussteuerung auf Touchpoints in zielgruppenaffinen Gebieten. Mr. Tom sollte als moderne, genussvolle Marke positioniert. Die Kampagne wurde hier durch Motive ergänzt, die Mr. Tom als Helfer in Alltagssituationen platzieren.

Phase Drei (20.5. – 2.6.): Zielte auf den Abverkauf direkt am POS. Großformatige Werbeflächen in direkter Nähe zu stark frequentierten Supermärkten setzen Kaufimpulse kurz vor Betreten des Marktes. Mischdisplays im Markt setzen Kaufanreize für den klassischen Mr. Tom sowie die neue Sorte Mr. Tom Salted Caramel.

Mit diesem dreistufigen Media-Mix, hohem Werbedruck und millionenfachen Werbekontakten konnte Hosta im Zeitraum eine Sichtbarkeit und eine Markenpräsenz von Mr. Tom maximieren. Unter anderem konnte Weischer JVB die Markenbekanntheit bei der GenZ um 140 Prozent steigern.