Immersive Experiences sind längst kein Trend mehr, sondern fester Bestandteil luxuriöser Freizeitgestaltung. Ob beim Premium-Shopping, bei exklusiven Filmvorführungen oder einem Aufenthalt in einem Fünf-Sterne-Hotel – alle versprechen ihren Kunden, in eine besondere Atmosphäre einzutauchen, und immer häufiger kommt Digital Signage ins Spiel. Selbst Yoga-Kurse bleiben von dem Trend nicht unberührt.

Im Genfer Fitnessclub Casa Boost wird auch Yoga jetzt immersiv. Der Club hat sein Studio mithilfe von zwei Christie Captiva DWU500S Ultra-Kurzdistanz-Laserprojektoren in eine Projektionslandschaft verwandelt. Das von Moonlight Drive in Zusammenarbeit mit The Good Brand installierte System nutzt eine 9 Meter breite Wand als Projektionsfläche. Während der Kurse ferne Galaxien und fließende, abstrakte Formen gezeigt.

Dank der Edge-Blending-Funktion der Christie-Geräte decken zwei Projektoren die gesamte Wand mit 5.000 Lumen bei WUXGA-Auflösung ab. Ergänzt wird das System durch einen Content-Server mit zwei Ausgängen, Umgebungsaudio und automatisierte Zeitplanung, die auf den Ablauf der Kurse abgestimmt ist. Bei den Kunden soll das Konzept fruchten – die immersiven Kurse sind laut Casa Bost bei den Mitgliedern sehr beliebt.