Christoph Bornschein, Mitgründer der Digitalagentur TLGG und zuletzt President Digital Strategy, Business Development & Growth bei Omnicom Deutschland, wird das Unternehmen zum 30. September 2025 verlassen.

Er war über 17 Jahre maßgeblich am Aufbau und an der Entwicklung von TLGG beteiligt. Unter seiner Mitwirkung wurde die Agentur in das Omnicom-Netzwerk integriert. Bei Omnicom spielte er zudem eine wichtige Rolle in der Geschäftsentwicklung. Nach eigenen Angaben will er sich künftig neuen beruflichen und persönlichen Aufgaben widmen.

„TLGG war über viele Jahre mein Lebensmittelpunkt und wird sicher immer mein Lebenswerk bleiben – eine Idee, die mit Freund:innen begann und zu einem Unternehmen gewachsen ist, das heute viele kluge, mutige und leidenschaftliche Menschen versammelt und fördert und im Markt einen Unterschied macht,“ sagt Christoph Bornschein.

Mit dem Führungsduo aus Annabelle Jenisch und Max Orgeldinger sieht er TLGG gut für die Zukunft aufgestellt. „Beide haben einen Großteil ihres Berufslebens damit verbracht die einzigartige Kultur und das Leistungsportfolio von TLGG zu gestalten und werden dies auch ohne mich weiterhin sehr erfolgreich fortsetzen.“

Luke Taylor, CEO der Omnicom Precision Marketing Group: „Christoph und sein Team haben echte und wertvolle Pionierarbeit für die Agenturwelt und die Welt der Transformationsberatung und Markenentwicklung geleistet. Für seine Arbeit sowohl bei TLGG als auch bei Omnicom sind wir äußerst dankbar und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

