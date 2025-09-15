Die Kommunikationsagentur T&P Germany erweitert ihre Geschäftsführung: Sarah Mooslechner übernimmt ab sofort die Position der Managing Director. Gemeinsam mit CEO Marek Michels und Managing Director Mikko Mäkinen bildet sie künftig das Führungsteam der Agentur.

Sarah Mooslechner ist seit 2017 Teil von T&P Germany. Sie startete als Senior Strategic Planner und war maßgeblich am Aufbau der strategischen Abteilung sowie der Gründung des Social-Media-Bereichs beteiligt. Zuvor sammelte sie Berufserfahrung bei GTB und Wunderman Thompson Germany. In ihrer Laufbahn betreute sie unter anderem Kunden wie Nokia, Toyota/Lexus und Karo Healthcare.

„Meine Reise bei T&P begann mit einer klaren Vision: Kreation und Media nahtlos zusammenzuführen“, sagt Sarah Mooslechner. „In einer Zeit, in der KI die Spielregeln fundamental neu definiert, sind wir nicht bloße Beobachterinnen, sondern aktive Gestalterinnen dieser Transformation.“

Mit der Neuaufstellung der Geschäftsführung setzt die Agentur auf eine enge Verzahnung von Strategie, Kreation und Media. „Sarah und Mikko sind gemeinsam ein unschlagbares Duo“, sagt Marek Michels, der seit neuestem die Mitverantwortung für den EMEA-Markt trägt. Während Mikko Mäkinen die Media-Expertise einbringt, soll Sarah Mooslechner verstärkt strategische und kreative Impulse setzen. Ziel sei es, integrierte Lösungen anzubieten, die über klassische Agenturmodelle hinausgehen.

Sarah Mooslechner ist auch außerhalb der Agenturbranche aktiv und tritt regelmäßig als Speakerin bei Fachveranstaltungen wie der OMR oder der Dmexco auf und engagiert sich als Gründungsmitglied von The Collective Germany, einer Initiative für Diversität und Inklusion. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit absolviert sie derzeit einen Masterstudiengang in International Relations an der Universität für Weiterbildung Krems.

Mit der Personalentscheidung will T&P Germany die eigene Positionierung im Markt stärken und den Fokus auf integrierte, innovative Kommunikationslösungen weiter ausbauen.

