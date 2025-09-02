Frank Hagemann wird neuer Country Director Deutschland beim europaweit tätigen Integrator Zetadisplay. Dies gab das Unternehmen in einem Linkedin-Post bekannt. Zetadisplay Deutschland entstand aus dem 2021 übernommenen Integrator Nordland Systems.

Mit viel Digital Signage-Erfahrung im Gepäck kommt Frank Hagemann zu Zetadisplay: Zuletzt war er 8 Jahre bei DS-Integrator und Mediamarktsaturn-Tochter Xplace tätig, die letzten fünf Jahre davon als CEO.

Frank Hagemann übernimmt die Rolle des Country Director Deutschland von Stefan Hoffmann, der 2023 den Posten antrat. Die neue Personalie fällt in eine Zeit der Transformation bei Zetadisplay. Erst vor wenigen Tagen gab das Unternehmen bekannt, dass Daniel Nergard den bisherigen CEO Anders Olin zum 1. Oktober ablöst.