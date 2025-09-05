Tim Deutschmann hat am 1. September 2025 die Leitung des Bereichs Sales bei Ingram Micro in Deutschland übernommen. In seiner Funktion als Executive Director Sales wird er Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet an Alexander Maier, Senior Vice President und Chief Country Executive Ingram Micro Deutschland und Österreich.

„Wir freuen uns, dass wir mit Tim Deutschmann einen Branchenkenner und Sales-Experten mit Erfahrung im internationalen Konzernumfeld gewinnen konnten. Mit seinem ausgeprägten Kundenverständnis, seiner Fähigkeit zur Führung multifunktionaler Teams und seiner Expertise im Aufbau nachhaltiger Vertriebspartnerschaften wird er einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Geschäfts leisten“, sagt Alexander Maier.

Langjährige Erfahrung

Tim Deutschmann bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Business Development und strategischer Führung in der IT-Branche mit. Zuletzt war er als Head of Platform Business bei Fujitsu Technology Solutions in der Schweiz tätig, wo er das gesamte Produkt-, IT-Infrastruktur-, Software-, Solutions- und Servicegeschäft verantwortete. Bei Littlebit Technology leitete er zuvor über mehrere Jahre den B2B-Vertrieb für Computing-, Display- und Cloud-Lösungen. Frühere Stationen seiner Karriere umfassen IT Mediacom, Cancom Schweiz und Softmail IT.

„Die Kombination aus Plattformgeschäft und lösungsorientiertem Vertrieb mit hoher Kundennähe ist für mich der Schlüssel, um echten Mehrwert für Kunden und Partner zu schaffen. Ich freue mich darauf, bei Ingram Micro neue Impulse zu setzen, innovative Vertriebsmodelle weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team nachhaltiges Wachstum im Channel zu gestalten“, kommentiert Tim Deutschmann.