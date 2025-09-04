Die DDB-Agentur 480Hz hat Georg Fischböck als Kreativdirektor eingestellt. Er verantwortet ab dem 1. September die Leitung der Kreation.

Georg Fischböck kann auf mehr als 25 Jahre Agenturerfahrung zurückblicken, unter anderem bei Reinsclassen, Ogilvy und Springer & Jacoby. Er prägte ausgezeichnete Kampagnen für Coca-Cola, SAP, Lexware, Tchibo und Unicef.

Ausrichtung auf Kreation

Mit der Personalie setzt 480Hz, das unter anderem für die Digital Signage-Auftritte in den Stores der Deutschen Telekom verantwortlich ist, seine strategische Neuausrichtung weiter fort – hin zu einem Fokus auf Kreation, unterstützt durch Automatisierung und den Einsatz von AI.

„Wir haben in den letzten Monaten begonnen, unsere Prozesse neu zu denken: Technologische Möglichkeiten wie KI und automatisierte Adaption helfen uns, operative Exzellenz zu sichern – und gleichzeitig Raum für echte kreative Impulse zu schaffen“, erklärt René Hanhardt, Geschäftsführer von 480Hz. „Mit Georg holen wir uns einen kreativen Visionär, der genau weiß, wie man Ideen entwickelt, die Marken wirklich weiterbringen.“

Georg Fischböck ergänzt: „Technologie und Kreation müssen sich nicht ausschließen – im Gegenteil. Wenn operative Prozesse effizient laufen, entsteht Raum für mutige Ideen und starke Konzepte. Ich freue mich darauf, diesen kreativen Raum gemeinsam mit dem Team zu gestalten und neue Standards zu setzen.“