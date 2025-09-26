OMD Germany und das Forschungsinstitut Eye Square starten die Initiative „Attention Works“, um Werbung künftig nicht nur nach Reichweite, sondern nach tatsächlich wirksamer Aufmerksamkeit zu planen. Ziel ist es, Kennzahlen zu entwickeln, die die Wirkung von Anzeigen über TV, Social Media, Online Video und Streaming messen und kanalübergreifend vergleichbar machen.

Die Partnerschaft soll wissenschaftliche Expertise aus der Blickverlaufs- und Attention-Forschung mit datengetriebener Mediaplanung verbinden. Werbetreibende sollen so ihre Kampagnen gezielter auf die Formate und Kanäle ausrichten können, die echte Wirkung erzielen.

Michael Schiessl, CEO von Eye Square, betont: „Aufmerksamkeit ist die zentrale Währung der heutigen Medienökonomie.“ OMD Germany ergänzt, dass künftig nicht die reine Reichweite, sondern aufmerksamkeitsstarke Reichweite im Fokus der Mediaplanung stehen wird.

Anzeige