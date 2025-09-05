Die World Out of Home Organization (WOO) hat acht neue Mitglieder aus verschiedenen Branchen und Regionen aufgenommen und damit ihre globale Reichweite weiter ausgebaut. Zu den neuen Mitgliedern zählen fünf nationale Netzwrkbetreiber, zwei OoH-Dienstleister und eine nationale Medienagentur.

Die neuen Mitglieder sind GIMC (China), Ledman (China), LED Truck Media (USA), Noistudio (Italien), Prowtech (Vietnam), Pyxis (VAE), Stratacache (USA) und Moove Media (Singapur). Mit diesen Neuzugängen zählt die WOO nun fast 300 Mitglieder weltweit. Ihr jüngster Jahreskongress, der im Juni in Mexiko-Stadt stattfand, zog mehr als 600 Delegierte an.

Retail Media immer wichtiger

Unter den neuen Dienstleistern sticht das US-amerikanische Unternehmen Stratacache hervor, ein wichtiger Akteur im Bereich Digital Signage und Retail Media. Das Unternehmen gibt an, acht der zehn führenden US-amerikanischen QSR-Marken und sieben der zehn führenden US-Einzelhändler zu bedienen. Seine Mitgliedschaft bei der WOO unterstreicht die zunehmende Überschneidung zwischen Digital-out-of-Home, softwaregesteuertem Signage und datengesteuerten Angeboten zur Kundenbindung.

„Die WOO spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und Chancen, die sich für dieses Medium eröffnen“, sagte Mark Flys, Chief Operating Officer der WOO. Er verwies auf die kürzlich geschlossene Partnerschaft der Organisation mit Ad Net Zero, einer globalen Werbeinitiative mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Gemeinsam arbeiten die Gruppen an der Weiterentwicklung des Global Media Sustainability Framework, um den besonderen Merkmalen von Außenwerbung Rechnung zu tragen.