AV-Handel VKT richtet sich neu aus

Der Medientechnik-Händler VKT aus Pfullingen hat sich zum Juli 2025 neu aufgestellt: Aus der VKT Video Kommunikation Gesellschaft mbH – Technisches Fernsehen wurde die VKT GmbH – visuelle Kommunikationstechnik.

Die Umfirmierung soll mit einer strategischen Neuausrichtung einhergehen. Zukünftig will sich das Unternehmen auf fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Highspeed-Kameras und Medientechnik fokussieren.

Gleichzeitig stärkt der Händler seine Geschäftsführung: Aida Smajic, langjährige VKT-Mitarbeiterin, erhält Prokura und leitet das Unternehmen nun gemeinsam mit Christine Kermer. „Wir wachsen mit den Anforderungen unserer Kunden – technisch, strukturell und personell“, sagt Christine Kermer.

Der Schritt soll die nachhaltige Weiterentwicklung und Modernisierung des 1983 gegründeten Traditionsunternehmens symbolisieren.

