Derse Germany wurde im Frühjahr 2024 in Hamburg gegründet. Mit ihrer ersten Dependance in Europa wollte die US-amerikanische Derse Group transantlatische Projekte und Kampagnen stärken. Als Experience-Production-Agentur realisiert Derse Germany unter andere Messeauftritte und andere Real-Life-Experiences.

Mit Bettina Hemberger und Felix Börner übernehmen nun zwei Branchenprofis offiziell die Geschäftsführung von Derse Germany.

Viele Jahre Erfahrung

Bettina Hemberger bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung internationaler Messe- und Eventprojekte mit. Zu ihren Projekten gehören die Volvo-Pavillons beim Volvo Ocean Race, Polestar-Events und Messestände in Europa, China und den USA sowie „Guest of Honor“-Inszenierungen auf der Frankfurter Buchmesse.

Felix Börner war unter anderem Client Service Director bei Jung von Matt/Hassler Made, Director des Hamburger Büros von Uniplan sowie Director Operations bei East End Communications. Zu seinen größten Etats zählen die Polestar-2-World-Tour, der Ball des Sports, Best of Belron und zuletzt, bereits im Auftrag von Derse, die 50-Jahr-Feier der Deutschen Vermögensberatung.

Klare Aufgabenteilung

Brett Haney, Global CEO von Derse, kommentiert: „Die Berufung von Bettina Hemberger und Felix Börner ist ein logischer Schritt – aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungen seit der Gründung von Dese Germany, ihres Erfolgs und der Stärkung des Standortes mit lokaler Expertise.“

Während Bettina Hemberger den Schwerpunkt auf bauliche und logistische Umsetzung sowie Value Engineering legt – also die Planung und Realisierung von Projekten, die Qualität und Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden –, verantwortet Felix Börner die Eventproduktion und die strategische Markenberatung im Bereich Brand Experience.

