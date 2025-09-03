Middleware- und RMD-Spezialist SignageOS hat seine Wurzeln in Europa, doch zeigt mittlerweile auch eine starke Präsenz in Nordamerika. Dies wird nun mit einer neuen Personalie noch einmal unterstrichen: Brian Selman ist neuer Vice President of North America bei SignageOS.

Mit Brian Selman gewinnt SignageOS einen Digital Signage- und QSR-Spezialisten, der viel Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Technologie, Business und Customer Experience aufweisen kann. Vor SignageOS war er Senior Manager in einer Unternehmensberatung für digitale Transformation; davor arbeitete er beim Digital Signage-Integrator Coates, zuletzt als Director of Product. Davor war er unter anderem bei McDonald’s tätig.

„Nordamerika ist einer der dynamischsten und komplexesten Märkte in unserer Branche“, teilt SignageOS auf seiner Website mit. „Mit einem erfahrenen Mitarbeiter wie Brian an der Spitze können wir näher an unseren Kunden sein und Implementierungen mit seinem Fachwissen und seiner Kompetenz unterstützen, was wirklich etwas bewegt. Für unsere Partner bedeutet dies, dass sie Zugang zu einem echten Experten haben, was zu schnelleren Rollouts, intelligenterer Skalierung und Lösungen führt, die Digital Signage nahtlos mit der breiteren Digital Journey verbinden.“