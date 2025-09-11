Exertis AV vertreibt jetzt die Digital Signage-Lösungen von Samsung. Dazu gehört das gesamte Smart-Signage- und LED-Portfolio, unter anderem auch die E-Paper-Displays und der Großflächen-Favorit „The Wall“. Der in Uhingen ansässige Distributor ist somit der vierte autorisierte Vertriebspartner von Samsung im Bereich LED.

„Mit Exertis AV gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der unsere Vision von intelligenten, leistungsstarken Displaylösungen teilt“, sagt Steven Pollok, Head of Display Division bei Samsung Electronics. „Die Erweiterung unseres Distributionsnetzwerks ist ein wichtiger Schritt, um unseren Partner*innen noch mehr Flexibilität und Service bieten zu können.“

„Die Partnerschaft mit Samsung ist ein wichtiger Meilenstein, um gemeinsam weitere Marktpotenziale zu erschließen“, sagt Leon Gall, Head of Portfolio Management bei Exertis AV. Als Value Add Distributor liefert das Unternehmen seinen Reseller- und Integratorenpartnern neben den Produkten auch fertige Lösungen und Visualisierungsprojekte.

Samsung reagiert mit dem Ausbau des Distributionsnetzes auf die steigende Nachfrage nach professionellen Displaylösungen in verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Unternehmen, Bildungswesen und Hotellerie.

