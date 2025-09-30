In Wien geht der DooH-Ausbau weiter: Außenwerber Epamedia plant, diesen Oktober einige seiner analogen Roadside-Flächen in digitale Posterlights (DLPs) mit LED-Screens zu verwandeln. Die ausgewählten Standorte sollen sich alle entlang der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt befinden.

„Mit den neuen digitalen Posterlights in Wien setzen wir unsere Wachstumsstrategie im DooH-Bereich konsequent fort. Unser Ziel ist es, Kunden die beste Kombination aus Reichweite, Relevanz und technologischer Innovation zu bieten. Die DPLs eröffnen völlig neue Möglichkeiten, Markenbotschaften im urbanen Raum flexibel, dynamisch und hochwirksam zu inszenieren,“ sagt Nazim Savtur, COO Epamedia.

Die neuen Screens werden an das programmatische Netzwerk von Epamedia angeschlossen, wodurch sich automatisierte und datengesteuerte Kampagnen realisieren lassen. Die Digitalisierung betrifft unter anderem die Friedrichstraße, Heiligenstädter Straße, Handelskai, Donaustadtstraße, Triester Straße, und Simmeringer Hauptstraße. Ab Anfang November 2025 sind die Flächen für Buchungen verfügbar.

