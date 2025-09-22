Die Omnichannel-Werbeplattform Hawk by Azerion und der Location-Intelligence-Anbieter Adsquare weiten ihre Partnerschaft auf neue Regionen aus: Künftig umfasst die Zusammenarbeit neben Europa auch Lateinamerika, den Nahen Osten und die USA.

Im Rahmen der Kooperation erhalten Werbetreibende Zugriff auf erweiterte Datensegmente und Analysemöglichkeiten. Dies soll ein präziseres Zielgruppen-Targeting sowie eine verbesserte Erfolgsmessung von Kampagnen ermöglichen. Neben Mobile- und Audio-Werbung schließt dies auch den Bereich Digital-out-of-Home ein.

Die Datenlösungen von Adsquare sind nun vollständig in den Azerion Data Marketplace integriert. Damit baut Azerion das Angebot seiner Plattform weiter aus, das in den kommenden Wochen um zusätzliche Datenpartner ergänzt werden soll.

Beide Unternehmen verfolgen nach eigenen Angaben das Ziel, Marken weltweit einheitliche Standards bei Audience Targeting, Echtzeit-Insights und kanalübergreifender Messung zu bieten. Werbetreibende sollen so datenbasierte Kampagnen über verschiedene Kanäle hinweg umsetzen und optimieren können.

