Der weiße Tunnel. Im Gegensatz zu anderen Open-Space-Flächen setzt Audi auf der IAA Mobility ganz auf Reduktion und Understatement. Im großen weißen Würfel, den der Stand bildet, ist lediglich ein tunnelartiger Gang zu sehen, an deren Ende sich der ausgestellte neue Konzeptauto Concept C befindet. Das war es von außen.

Für die Experience betreten die Besucher dann den Tunnel von der Seite – um auch hier mit sehr reduzierten Informationen in klarer Linie begrüßt zu werden – visuell unterstützt durch einen Wasserlauf, der den Tunnel abteilt und visuell weiter nach hinten führt. Weiße Stoffverkleidungen und ein grauer Boden leiten dann weiter zum „Ende des Tunnels“, wo schließlich der Audi C von allen Seiten begutachtet werden kann – wieder in einer vollständig weiß-hellgrauen Umgebung.

Mit dem Konzept will Audi einen Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft schlagen. Von der ersten Station mit einem historischen Audi-Modell zur aktuellen Zukunftsvision. Bemerkenswert: Dabei wird kein aktuelles Modell gezeigt. Das konzeptuelle Bindeglied soll vielmehr das „Audi-Gefühl“ darstellen.

LED-Projektor-Combo

Wo hat da nun Digital Signage seinen Platz, möchte man fragen. Die Antwort gibt es am Anfang und vor allem in der Mitte des Tunnels. Hier gibt es auf der anderen Hälfte der Tunnel-Wand eine zur Umgebung passende Signage-Show – reduziert, doch technisch raffiniert.

Eine Mischung zwischen LED-Wand und Projektion lässt die Grenzen des Screens verschwimmen. Dass man das fast nicht bemerkt, zeigt der perfekt abgestimmte Content der beiden Tech-Arten. Unterstützt wird es durch eine dezente Wasser-Wand, die gerade den Effekt der Projektion noch einmal dezent steigert.

IAA Open Space invidis Check

Signage High : Die perfekte Abstimmung von LED und Projektion

Signage Low : Die erste „Screen"-Station ist etwas underwhelming

: Die erste „Screen“-Station ist etwas underwhelming Unser Lieblingsdetail: Das Einbinden von Wasser – sogar die Sound-Vibrationen konnte man auf der Oberfläche beobachten

