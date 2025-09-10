Auf der Open-Space-Fläche von Mercedes-Benz gibt es einen Sog. Nicht weil es in den Münchner Residenzhöfen zieht. Nein, das Mercedes-Standdesign bei der IAA Mobility ist auf eine große Experience ausgelegt und zieht den Besucher von Anfang an auf den geplanten Weg. Vom Eingang mit dem cleveren überlebensgroßen Modell des neuen Kühler-Grills – sogar der Stern besteht aus LED, um den Look perfekt zu machen – geht über eine Treppe direkt zu einer Galerie, von der man die Zentralfläche überblicken kann. Danach geht es wieder eine Treppe hinunter und man befindet sich mitten im Herzen der Experience.

Und hier fährt Mercedes die gesamte Storytelling-Power auf: Vollgas beim LED-Setup, und Content mit Formel-1-Niveau. invidis war beeindruckt von dieser Experience-Traumkombination.

Drei Autos werden auf der Fläche vorgestellt: das neue E-Flaggschiff GLC, der CLA Shooting Break und das Konzept-Fahrzeug AMG GT XX. Jedem Wagen ist eine LED-Wall mit unterschiedlichen Formen zugeordnet – doch der Content ist immer auf alle drei Flächen abgestimmt und perfekt synchronisiert. Somit wird der gesamte Raum von je einer Botschaft dominiert, während gleichzeitig die Autos im Space der Star blieben.

Emotion überwiegt

Unterstützt wird das Konzept von einer großen Lichtshow-Ausrüstung sowie einem reflektiven Boden, der auf diese Weise in die Experience miteinbezogen wird.

Die Displays und ein interaktiver Tisch neben dem Hauptstrang gehen dabei fast ein wenig unter, doch liefern zusätzlich Informationen zu ausgewählten Aspekten. Auch vor dem Pavillon gibt es noch einige Präsentationsmodelle. Eine klare Trennung zwischen der Experience und dem Infoteil.

Abgerundet wird die Fläche mit einer Virtual-Reality-Experience, bei der die Besucher anhand eines Real-Life-Modells die neuesten Auto-Features erkunden können.

IAA Open Space invidis Check – Mercedes-Benz

Signage High : Großes Show-Kino, mit klarer Experience-Map

: Großes Show-Kino, mit klarer Experience-Map Signage Low : Die Mini-Displays am Anfang fallen im Vergleich zum Hauptraum ab

: Die Mini-Displays am Anfang fallen im Vergleich zum Hauptraum ab Unser Lieblingsdetail: Das Konzept-Auto hat mehrere Rekord-Versuche hinter sich – und wurde danach nicht geputzt. Ein Storytelling-Puzzlestück, das zuerst irritiert und dann umso besser wirkt.

