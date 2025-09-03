Im Februar 2026 lädt die Retail- und Ladenbaumesse Euroshop wieder nach Düsseldorf ein – doch das wird im nächsten Jahr nicht die einzige Euroshop sein. Denn vom 26. bis zum 28. Oktober wird auch die neue Euroshop Middle East in Dubai stattfinden.

Die neue Euroshop-Tochtermesse wird von einer eigens für den Ausbau des Geschäfts in der Golfregion gegründeten Durchführungsgesellschaft organisiert – der „Messe Düsseldorf Connex Gulf Exhibition Organizing LLC“, kurz Messe Düsseldorf Gulf Office. Veranstaltungsort wird das Dubai World Trade Centre sein. Laut Tarek Sibai, Managing Director des Messe Düsseldorf Gulf Office. will die Messe Düsseldorf zudem weitere Messemarken in der Region platzieren.

Retail-Paradies Dubai

Gerade für Retail Signage ist Dubai ein hoch spannendes Betätigungsfeld: Mit massiven Investitionen im Fashion- und Luxusbereich ist das Emirat voll von Best Practices, was LED-Wände & Co. in hochwertigen Umgebungen angeht. Dem Marktforschungsunternehmen MBB zufolge werden die Vereinigten Arabischen Emirate bis 2026 ein durchschnittliches Wachstum von 5,7 Prozent und ein Marktvolumen von rund 370 Milliarden US-Dollar aufweisen.

Viele europa- und weltweit tätige Digital Signage-Unternehmen sehen im Nahen Osten ein massives Potenzial und zeigen mit Niederlassungen mehr und mehr Präsenz.

Interessant wird für die Euroshop, welchen Konkurrenz-Faktor die Gitex ausmacht. Die Technologie-Messe ist in Dubai etabliert und zieht auch zahlreiche Retail-Lösungen an – gerade was ausgefallenes Retail-Tech angeht. Die Gitex findet 2026 im Dezember statt.