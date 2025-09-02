PPDS wird mit FVC im Nahen Osten zusammenarbeiten, um Philips Professional Displays, darunter Digital Signage, Direct View LED-Displays und professionelle Fernseher, zu vertreiben. FVC wird PPDS Studio Hubs in seinen Demo-Zentren in Dubai und Riad hosten.

PPDS ist eine neue strategische Vertriebspartnerschaft mit dem AV-Distributor FVC eingegangen, um seine Präsenz im Nahen Osten und Teilen Nordafrikas zu stärken.

Im Rahmen der Vereinbarung wird FVC das gesamte PPDS-Portfolio an Philips-Professional-Displays vertreiben – darunter Digital Signage-Screens, LED-Displays und Hospitality-TVs. FVC mit Hauptsitz in Dubai ist ein Value-Added-Distributor; die Partnerschaft soll gewährleisten, dass Systemintegratoren und Endkunden in der Region Zugang zum PPDS-Portfolio erhalten, unterstützt durch ein umfangreiches Partner-Ökosystem und das technische Know-how von FVC.

Studio Hubs geplant

K. S. Parag, Geschäftsführer von FVC, kommentierte: „Die Partnerschaft mit PPDS, um das gesamte Portfolio von Philips Professional Displays in die MEA-Region zu bringen, ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Von fortschrittlichen Digital Signage- und LED-Lösungen bis hin zu professionellen Fernsehern ermöglicht uns diese Zusammenarbeit, eine breitere Palette an erstklassigen AV-Technologien mit nahtloser Integration und Zuverlässigkeit anzubieten.“

Wim De Geest, Executive Director MEA, PPDS, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit FVC, einem Distributor, der unsere Leidenschaft und unseren proaktiven Ansatz bei der Bereitstellung erstklassiger AV-Lösungen teilt. Schon bei unseren ersten Gesprächen wurde klar, dass das Fachwissen und das Netzwerk von FVC für den Ausbau unserer Präsenz im Nahen Osten von unschätzbarem Wert sein würden. Gemeinsam werden wir unseren Partnern und Kunden in der Region einen erheblichen Mehrwert und Support bieten.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird FVC auch Satelliten-PPDS-Studio-Hubs in seinen Demo-Zentren in Dubai und Riad hosten. Diese Satelliten-Studios sind Teil des wachsenden internationalen Netzwerks von PPDS, das lokale Märkte mit globalen Ressourcen und Fachwissen verbinden und eine nahtlose Zusammenarbeit und Lösungsentwicklung gewährleisten soll.