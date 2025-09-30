Der spanische LED-Hersteller Alfalite hat sowohl die Registrierung als Nato Commercial and Government Entity (NCAGE) als auch die Konformität mit dem U.S. Trade Agreements Act (TAA) erhalten, wodurch sich seine Eignung für Regierungs- und Verteidigungsprojekte weltweit erweitert.

Der NCAGE-Code listet Alfalite offiziell als Lieferanten in der Datenbank der Nato-Agentur für Unterstützung und Beschaffung auf, was die Teilnahme an hochsicheren, missionskritischen Projekten in allen Bündnisländern ermöglicht. Durch die TAA-Konformität sind die in Spanien hergestellten Produkte des Unternehmens für US-Bundesaufträge qualifiziert, einschließlich derjenigen, die über die General Services Administration abgewickelt werden.

„Die NCAGE-Zertifizierung ist ein strategischer Faktor, der es uns ermöglicht, im Rahmen globaler Beschaffungsprogramme für Verteidigung und Behörden tätig zu sein“, sagt Geschäftsführer Luis Garrido. „Sie zeigt, dass unsere LED-Lösungen die strengen Standards erfüllen, die für sensible Umgebungen erforderlich sind.“

Die Zertifizierungen bauen auf der Positionierung von Alfalite in Kontrollräumen, Kommandozentralen und Sicherheitsoperationszentren auf, wo seine LED-Systeme bereits – oft unter Geheimhaltungsvereinbarungen – bei Verteidigungsministerien, königlichen Institutionen, Telekommunikationsunternehmen und Rundfunkanstalten im Einsatz sind.

