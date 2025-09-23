Michael Busch startet bei Ocean Outdoor Germany als Chief Operating Officer. Gemeinsam mit Deutschland-CEO Christopher Samsinger wird er das Unternehmen operativ leiten.

In der direkten Verantwortung des COO liegen die Bereiche Marketing, Finanzen, Martech, Human Resources, Business Development und die strukturelle Entwicklung des Unternehmens. Teil ist auch die Verbreiterung des strategischen Partnerschaftsnetzwerks. So ist Ocean seit August 2025 offizieller Partner von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics.

Zuvor war Michael Busch unter anderem bei Mediaagenturen wie bei Mediacom, Starcom, Wavemaker sowie Carat tätig. Seit Anfang 2024 unterstützte der studierte Diplomkaufmann Ocean bereits als Berater und Interim-Manager in den Bereichen Marketing, Media, Daten & Technologie, Vermarkter, Agenturen und Kunden.

Weitere Standorte in Planung

Christopher Samsinger kommentiert: „Mit Michael gewinnen wir einen echten Vollblut-Innovator mit großer Erfahrung in der Unternehmensführung. Damit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um unser Wachstum voranzutreiben und unsere Positionierung The Art of Outdoor auch in Deutschland nachhaltig zu etablieren.“

Michael Busch ergänzt: „Für mich ist es eine absolute Herzensentscheidung, dieses einzigartige DooH-Projekt nun mit voller Kapazität zu unterstützen. Ocean Outdoor verbindet in besonderer Weise DooH mit Kreativität und technologischer Innovation: Das ist genau das, was der Markt dringend benötigt. Es bereitet mir große Freude, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir mehr davon in Deutschland sehen.“

Die erweiterte Führungsstruktur soll Ocean dabei helfen, weitere geplante Standorte in der DACH-Region zu realisieren und die wachsende Nachfrage nach anspruchsvollen DooH-Lösungen zu bedienen.

