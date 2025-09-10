Die Omnicom Media Group Germany stellt mit OMG Origin ein neues Venture-Clienting-Programm vor. Das Angebot soll Unternehmen den Zugang zu Startups aus den Bereichen Adtech, Martech und Mediatech erleichtern. Ziel ist es, Marketing- und Media-Maßnahmen effizienter und wirkungsvoller umzusetzen. Geleitet wird das Programm von Carsten Becker, Managing Director OMG Solutions.

Das Programm basiert auf dem bestehenden Innovationsmanagement der Gruppe, das bereits mehrere Startups identifizierte und anschließend begleitete. Kern des Ansatzes ist ein kontinuierliches Screening relevanter Anbieter, deren Lösungen anschließend für interessierte Unternehmen zugänglich gemacht werden.

Für Unternehmen soll OMG Origin zukünftig ein auf den individuellen Bedarf zugeschnittenes Startup-Scouting bieten. Dieses ist Teil eines modularen Service-Portfolios, das von der Definition konkreter Herausforderungen über Test-Setups und Projektsteuerung bis hin zur Implementierung reicht. Die einzelnen Leistungsbausteine lassen sich flexibel kombinieren oder als Gesamtpaket nutzen.

Auch für Startups soll das Programm Vorteile eröffnen: Sie sollen Zugang zu Entscheidern in der Marketing- und Medienbranche erhalten sowie die Möglichkeit, ihre Lösungen unter Praxisbedingungen weiterzuentwickeln und im Markt zu etablieren.

Laut Omnicom Media Group Germany richtet sich das Programm nicht nur an eigene Kunden, sondern an Marketingverantwortliche im gesamten deutschen Markt. Die Agenturgruppe sieht darin eine Antwort auf die wachsende Komplexität im Medienumfeld und die begrenzten Ressourcen vieler Unternehmen, Innovationspotenziale systematisch zu nutzen.

Auf Linkedin stellt OMG Origin nun regelmäßig neue Startups vor, führt Interviews mit kreativen Köpfen und liefert Analysen zu Trends und Innovationen sowie Erfahrungs- und Testberichte.

