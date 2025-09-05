Am 2. Oktober wird der neu gegründete österreichische Verband für Außenwerbung, der OOHA, zum ersten Mal seine OOHA-Awards vergeben. Nun hat der Verband die Shortlist bekanntgegeben. Aus 223 Einreichungen wählte die Fachjury 5 Kampagnen pro Kategorie – sieben Haupt- und drei Sonderkategorien – für das Finale aus. Ein Public Voting für Publikumslieblinge gab es ebenfalls. Einreichungsberechtigt waren Kampagnen, die bei OOHA-Mitgliedern gebucht wurden – nach Angaben des Verbands werden damit 90 Prozent der österreichischen Außenwerbebranche abgedeckt.

„Mit dem OOHA-Award macht der Verband einen Branchen-Auftritt möglich, der die beeindruckende Leistungsfähigkeit des gesamten Segments Out of Home aufzeigt. Immerhin entwickelt sich DOOH in jeder Hinsicht zum Wachstumstreiber auf dem Weg zu einem angestrebten Marktanteil von 10 Prozent und deckt mit den hohen Reichweiten der klassischen Out-of-Home-Werbung auch die Kommunikation zur mobilen Zielgruppe ab“, so Friederike Müller-Wernhart, Sprecherin des OOHA.

Die komplette Shortlist findet sich auf der Website des OOHA Awards.