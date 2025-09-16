Der LED-Hersteller Absen hat eine neue Vertriebsleiterin für den europäischen Markt: Martine Dodwell-Bennett verlässt ihren Geschäftsführerposten beim UK-Softwareunternehmen 3Squared und steigt bei Absen als Sales Director Europe ein.

Martine Dodwell-Bennett ist seit rund 25 Jahren im Vertrieb und der Unternehmensführung tätig. Mit ihrem Posten bei 3Squared war sie zuletzt in der B2B-Softwarebranche tätig – das Unternehmen ist auf cloudbasierte Lösungen für Transport- und Infrastrukturanbieter spezialisiert. Unter ihrer Leitung wurde das Unternehmen in den Zusammenschluss Velociti Solutions eingebracht.

Zuvor war hatte sie eine leitender Funktion bei Lutron Electronics, wo sie unter anderem Programme zur Stärkung des Partnernetzwerks entwickelte und die Expansion in Europa und Afrika mitgestaltete. Außerdem war sie am Aufbau des ersten europäischen „Experience Centers“ von Lutron beteiligt.

Wir freuen uns sehr, Martine in unserem Absen-Team willkommen zu heißen. Ihre umfangreiche Führungserfahrung und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums in komplexen Märkten machen sie zur idealen Wahl für die Leitung unserer europäischen Vertriebsstrategie“, sagt Ruben Rengel, Vice President of Global Business Development.

Absen baut in Europa derzeit lokalisierte Vertriebsteams und Support auf und will damit seine Präsenz in der Region stärken. Ihre Ernennung wird als wichtiger strategischer Schritt in diesem Vorhaben gewertet. „Es ist eine aufregende Zeit, um bei Absen einzusteigen, und ich freue mich darauf, eng mit unseren Teams in ganz Europa und mit Kollegen in China zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben“, sagt Martine Dodwell-Bennett.

