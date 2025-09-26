Der Schweizer Außenwerber APG|SGA übergibt Francesca Conestabile die Leitung der Region Tessin. Renato Belotti, der bisher die Position bekleidete, geht nach 46 Jahren im Unternehmen in Pension.

Francesca Conestabile übernimmt rückwirkend zum 1. September 2025 die Leitung der Region Süd bei APG|SGA. Sie tritt die Nachfolge von Renato Belotti an, der Ende Januar 2026 in den Ruhestand gehen wird.

Die 42-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen tätig und verantwortete bisher als Stellvertreterin Renato Belottis den Außen- und Innendienst im Werbemarkt. Durch diese Position war sie bereits mit den Aufgaben vertraut und wurde im Zuge der Übergabe zusätzlich eingearbeitet.

Renato Belotti blickt auf eine 46-jährige Laufbahn bei APG|SGA zurück, in der er die Entwicklung des Unternehmens sowie der Außenwerbung im Tessin prägte. Bis zu seiner Pensionierung bleibt er für eine Übergabe weiterhin im Einsatz.

Mit dem Wechsel in der Leitung verbindet APG|SGA die Erwartung, die bestehenden Dienstleistungen und Angebote in der Region Tessin kontinuierlich weiterzuführen.

