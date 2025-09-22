Marketing of Moments (MoM), Anbieter von „Commerce-Media-as-a-Service“, verstärkt sein Führungsteam: Seit Anfang September ist Robert Altendeitering als Director of Supply beim Düsseldorfer Unternehmen tätig. In dieser Position ist er für zentrale Bereiche des Business Development verantwortlich, darunter Partner-Management, Beratung und die Weiterentwicklung der Produktlandschaft.

Robert Altendeitering verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in strategischer Planung, Beratung und Produktentwicklung. Zuvor war er unter anderem bei den Agenturen Zenithmedia, Mediacom/Path und Dentsu tätig. Seit Februar 2025 unterstützte er MoM bereits als selbstständiger Berater.

„Wir freuen uns, mit Robert einen weiteren Top-Experten im Bereich Commerce- und Retail Media für die MoM zu gewinnen“, sagt Benedikt Blaß, CEO von Marketing of Moments. „Seine fundierte Expertise und Erfahrung im Bereich Media sind eine echte Bereicherung für unser Team.“

