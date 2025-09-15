Der junge österreichische Außenwerber Popp Vision verstärkt sein Führungsteam mit einer ausgewiesenen Marktexpertin: Claudia Mohr-Stradner übernimmt die Position Director Sales & Business Development. Sie kommt aus dem Management des Außenwerbers Epamedia, wo sie zuletzt als Chief Sales Officer tätig war, und bringt langjährige Erfahrung in der österreichischen Medien- und OoH-Branche mit.

Bei Epamedia verantwortete Claudia Mohr-Stradner den gesamten Medienvertrieb, Client Service, Marketing, PR und den Social Media-Auftritt. Davor war sie unter anderem in Führungspositionen beim Kurier/Mediaprint Verlag tätig.

Mit ihrem Wechsel zu Popp Vision soll sie künftig die Bereiche Sales und Business Development verantworten und das weitere Wachstum des Unternehmens mitgestalten. „Der Wechsel zu Popp Vision war eine wohl überlegte und bewusste Entscheidung. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam zu gestalten und zu wachsen“, sagt Claudia Mohr-Stradner.

Geschäftsführer Florian Popp bezeichnete sie als eine der angesehensten Persönlichkeiten der österreichischen Außenwerbung. „Die gegenseitige Überzeugung, der Werte-Fit und das Vertrauen bilden eine starke Basis für die Zusammenarbeit. Ihr Engagement, ihre Energie und ihre Begeisterung für OoH sind beeindruckend“, so der Geschäftsführer. „Gemeinsam werden wir unser wachsendes Standortportfolio in den Bereichen DooH, Murals und Giant Posters für unsere Kunden weiterentwickeln.“

