PPDS hat einen neuen Sales-Verantwortlichen in der DACH-Region: Hendrick Hack kümmert sich von Hamburg aus um den Digital Signage-Vertrieb in der Nord- und Nordostdeutschland. Er berichtet an Konstantin Flabouriaris, Vertriebsleiter DACH bei PPDS.

Hendrick Hack hat rund zehn Jahre Erfahrung im Bereich Digital Signage und interaktive Displays, insbesondere in Vertrieb und Projektmanagement. Zu seinen vorherigen Stationen gehört der Display-Anbieter Newline Interactive, der IT-Distributor API und die Pilot Computerhandels GmbH.

Zu seinen Aufgaben bei PPDS zählen die Unterstützung von Partnern und Kunden, die Mitarbeit an multinationalen Projekten sowie die Begleitung von Ausschreibungen. Ziel ist es, das Geschäft mit Philips-Displays sowie ergänzenden Angeboten wie der Cloud-Plattform Philips Wave in Deutschland weiter auszubauen.

„Ich kenne die Marke Philips Professional Displays schon seit langem und habe in meinen früheren Positionen gerne mit diesen Produkten gearbeitet“, sagt Hendrick Hack. „Ich war immer beeindruckt davon, wie zukunftsorientiert und innovativ das Team von PPDS ist – es besteht aus großartigen Menschen, die sich ständig weiterentwickeln wollen.“

Konstantin Flabouriaris, der sein 10-jähriges Jubiläum bei PPDS feiert, fügt hinzu: „Hendrik ist eine unschätzbare Bereicherung für das DACH-Team hier bei PPDS und bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit. Seine Fähigkeit, Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, wird ihm helfen, eine lösungsorientierte und kundenfokussierte Methodik in seine Arbeit einzubringen, und wir freuen uns sehr, ihn im Team willkommen zu heißen und mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Anzeige