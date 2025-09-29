Mitarbeiter von PPDS haben, zusammen mit Kollegen der Schwesterunternehmen MMD Monitors and Displays, TP Vision und AOC, den bekannten niederländischen Laufwettbewerb „Dam tot Damloop“ absolviert, um Spenden für die internationale Wohltätigkeitsorganisation Eye Care Foundation zu sammeln.

Im Rahmen der Stiftung TPV Cares wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal der 10-Meilen-Lauf absolviert, der in Amsterdam startete und in Zaandam endete. Insgesamt nahmen rund 35.000 Läufer an „Dam tot Damloop“ teil.

Stefan van Sabben, Global CSR and Sustainability Lead bei PPDS, kommentiert: „Die Pflege langfristiger Partnerschaften mit Wohltätigkeitsorganisationen wie der Eye Care Foundation ist für uns unglaublich wichtig. Diese Beziehungen ermöglichen es uns, echte und nachhaltige Wirkung zu erzielen. Ich bin besonders stolz darauf, dass Kollegen aus unserem gesamten Unternehmen sich erneut für diese wichtige Sache engagiert haben und damit die Hingabe und den Teamgeist unter Beweis gestellt haben, die unsere Unternehmenskultur auszeichnen.“

Die Eye Care Foundation, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Amsterdam, setzt sich für die Prävention und Heilung vermeidbarer Blindheit und Sehbehinderungen in Entwicklungsländern wie Nepal, Kambodscha, Vietnam, Laos, Ecuador, Tansania, Suriname, Sambia und Ruanda ein. Bis heute hat die Organisartion weltweit mehr als 7 Millionen Augenuntersuchungen, mehr als 80.000 Augenoperationen und über 63.000 Brillen bereitgestellt.

