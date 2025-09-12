Neu in der Führungsriege von Publicis Media DACH ist Daniela Tollert. Ab dem 1. November wird die neue COO die medienübergreifende Aktivierung, Performance Marketing, Commerce sowie Data & Martech verantworten.

„Mit Daniela gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit großem Marktverständnis, internationaler Erfahrung und der Fähigkeit, agentur- und disziplinübergreifende Lösungen für unsere Kunden erfolgreich umzusetzen. Das ist genau der richtige Impuls, um unser Connected-Media-Angebot und den Power-of-One-Ansatz konsequent weiter auszubauen“, sagt Frank-Peter Lortz, CEO bei der Publicis Groupe DACH.

Erst kürzlich hatte Publicis Media DACH eine Studie zum Thema Instore Retail Media herausgebracht.

