Publicis Media DACH

Daniela Tollert wird COO

Ab dem November übernimmt bei Publicis Media DACH Daniela Tollert die Rolle der Chief Operating Officer.
Daniela Tollert wird COO bei Publicis Media DACH. (Foto: Publicis Media)
Neu in der Führungsriege von Publicis Media DACH ist Daniela Tollert. Ab dem 1. November wird die neue COO die medienübergreifende Aktivierung, Performance Marketing, Commerce sowie Data & Martech verantworten.

„Mit Daniela gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit großem Marktverständnis, internationaler Erfahrung und der Fähigkeit, agentur- und disziplinübergreifende Lösungen für unsere Kunden erfolgreich umzusetzen. Das ist genau der richtige Impuls, um unser Connected-Media-Angebot und den Power-of-One-Ansatz konsequent weiter auszubauen“, sagt Frank-Peter Lortz, CEO bei der Publicis Groupe DACH.

Erst kürzlich hatte Publicis Media DACH eine Studie zum Thema Instore Retail Media herausgebracht.

