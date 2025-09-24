Stuttgart | Schwäbische Gastfreundschaft zieht 400 AV-Fachbesucher in die Stuttgarter Phoenixhalle. Beim S14 Solutions Day zeigte Exertis, dass es bei Hausmessen auf die richtige Atmosphäre ankommt.

In einer alten Stuttgarter Reiterhalle trafen sich gestern Deutschlands AV-Integratoren und Fachhändler. Was sich nach elitärem Schnickschnack anhört, war aber schwäbische Herzlichkeit pur.

In der Phoenixhalle im Römerkastell veranstaltete der Distributor Exertis in diesem Jahr seinen S14 Solutions Day. Mit rund 400 Besuchern und 34 Ausstellern blieb das Event seinem familiären Charakter treu, den es schon früher am Firmengelände in Uhingen hatte – nun aber deutlich näher am Stadtzentrum.

Das Besondere am Solutions Day ist das „einfach mal locker mit den Partnern sprechen“, wie viele Aussteller betonten. Unter ihnen: Displayriesen wie Samsung und LG, Konferenzraumspezialisten wie Barco, Bildungstechnologie-Experten wie Promethean und eine verlesene Gruppe von Digital Signage-Anbietern: Bluefin, Brightsign, Navori und Joan.

Ohne den Trubel und die langen Wege einer Großmesse wie der ISE bleiben die Gespräche beim S14 länger, intensiver – und entspannter. Zusätzlich aufgelockert wurde die Stimmung von Motivations-Speaker und Mentalcoach Thomas Baschab, der das Publikum 90 Minuten lang fesselte und es mit Experimenten auf der Bühne über die eigenen Grenzen hinaustrieb.

Zeit für Networking gab es über einer Portion Maultäschle und Spätzle. Aber nicht nur das Essen entsprach der regionalen Tradition, auch die akribische Planung der Gastgeber entsprach dem schwäbischen Klischee. Ein gelungenes Event – wir freuen uns aufs nächste Jahr.

Hier noch weitere Impressionen:

