Swiss Out of Home Awards 2025 Das sind die Gewinner

Am Abend des 4. September wurden in Zürich wieder die Sieger des Swiss out of Home Awards vergeben. 15 Kampagnen wurden mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Die Vergabe geschah im Rahmen des Branchenevents „Whoow!“, der durch den AWS, den Verband Aussenwerbung Schweiz, organisiert und durch APG|SGA, Goldbach Neo und Horizon getragen wurde. Insgesamt nahmen 300 geladene Gäste teil.

Die Swiss Out of Home Awards 2025 belohnen die kreativsten Out of Home Kampagnen der Schweiz. Eine Fachjury mit 14 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design ermittelte aus einer Shortlist von 27 Beiträgen. Insgesamt wurden 154 Arbeiten eingereicht. Die Awards wurden in fünf Kategorien vergeben, darunter auch eine DooH-Kategorie.

Culture-Sieger wird Campaign of the Year

Solidar Suisse mit der Image-Kampagne „Ungleichheit“ (Kategorie „Public Service“), Denner mit „Spar dir den Rest.“ (Kategorie „Commercial National“), Hiltl mit der „Muttertagskampagne“ (Kategorie „Commercial Local & Regional“) und EWZ mit der „Energiekampagne 2025“ (Kategorie „Digital Out of Home“) gewannen Gold, während das Museum für Gestaltung Zürich mit «Japanische Grafik heute» sowohl Gold in der Kategorie „Culture“ als auch den Hauptpreis „Campaign of the Year“ holte.

Das sind alle Sieger der Swiss out of Home Awards 2025 (Kampagne // Kreativagentur // Auftraggeber):

Kategorie Digital Out of Home

Gold: Energiekampagne 2025 // Ingo Zürich // EWZ Elektrizitätswerk der Stadt Zürich

Silber: Innerschweizer Filmpreis 2025 // Erich Brechbühl [Mixer] // Albert Koechlin Stiftung

Bronze: Senses // Andfrank // Tui Suisse

Kategorie Commercial National

Gold: Spar dir den Rest. // Thjnk Zürich Denner // Denner

Silber: Senses // Andfrank // Tui Suisse

Bronze: Sammelsurium // Digitec Galaxus (Inhouse) // Galaxus

Kategorie Commercial Local & Regional

Gold: Muttertagskampagne // Ruf Lanz // Hiltl

Silber: Worldwide Art Transports // Ruf Lanz // Welti-Furrer Fine Art

Bronze: Werbung aufräumen // Neu Creative Agency // Rotho

Kategorie Public Service

Gold: Image Kampagne Ungleichheit // Spinas Civil Voices // Solidar Suisse

Silber: Frieden. Für jedes Kind. // Unicef Schweiz und Lichtenstein (Inhouse) // Unicef Schweiz und Lichtenstein

Bronze: Teile deine Milch mit dem Kalb // Ruf Lanz // Förderverein Mutter-Kalb-Haltung

Kategorie Culture

Gold: Japanische Grafik heute // Office for Typography // Museum für Gestaltung Zürich

Silber: Klub Kegelbahn // Erich Brechbühl [Mixer] // Dein Ding AG

Bronze: Der Umzug wird konkret // Ruf Lanz // Museum Haus Konstruktiv

Campaign of the Year

Japanische Grafik heute // Office for Typography // Museum für Gestaltung Zürich