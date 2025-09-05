Marco Gerdes und Marcel Bertram, zwei Experten für Content-Marketing, gründen gemeinsam mit dem Medienunternehmen Weischer eine Agentur für Branded Entertainment: Weischer Entertainment will Assets wie Talente, Medienmarken oder Lizenzen mit Brands verknüpfen und daraus kreative Storytelling-Kampagnen oder eigene Format-Plattformen entwickeln.

Weischer Entertainment versteht sich dabei nicht als klassische Kreativ- oder Mediaagentur, sondern als strategischer Sparringspartner mit Verständnis für Entertainment-Inhalte, Content-Distribution und markengerechtes Storytelling.

Marco Gerdes bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung crossmedialer Entertainment-Marketing-Konzepte mit. Als Head of The Story Lab Germany verantwortete er die strategische Weiterentwicklung der Dentsu-Spezialagentur. Zuvor war er bei Blöcher+Partner tätig. Von 2021 bis 2025 war er Gründer und Geschäftsführer der Agentur MMD Studios.

Media-Ökosystem im Rücken

Marcel Bertram war ebenfalls viele Jahre bei Blöcher+Partner und später bei The Story Lab tätig, wo er als Senior Consultant unter anderem das Content Licensing verantwortete. Er verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Content IPs, Markenkooperationen und Medienproduktion. Auch er war Mitgründer der MMD Studios, deren Team und IP in die neue Agentur überführt wurden.

„Mit Weischer Entertainment besetzen wir ein strategisch zentrales Feld – mit zwei der erfahrensten Köpfe im Markt“, sagt Udo Schendel, Chief Investment Officer von Weischer. Mit der Gruppe im Rücken kann Weischer Entertainment dabei auf umfassende Medienexpertise zurückgreifen, von Kino über TV und Social Media bis zu Retail Media und DooH.