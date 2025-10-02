Die Barmer 2. Basketball-Bundesliga und Ledcon Systems haben eine Kooperation gestartet: Als offizieller LED-Partner bringt Ledcon Digital Signage-Ausstattung in die Arenen der Spielklassen Pro-A und Pro-B. Ziel ist es, das Basketballerlebnis für Fans und Partner dynamischer und medienwirksamer zu gestalten. Die Partnerschaft besteht seit September dieses Jahres.

„Mit Ledcon gewinnen wir einen Partner, der perfekt zu unserer Liga passt. Moderne Bild- und Präsentationstechnik ist ein wesentlicher Bestandteil des Sporterlebnisses und steigert die Attraktivität für Fans und Partner gleichermaßen“, sagt Christian Krings, Geschäftsführer der Barmer 2. Basketball-Bundesliga.

Auch Udo Bloms, Geschäftsführer von Ledcon, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Basketball steht für Emotion, Schnelligkeit und Energie – Werte, die wir mit unseren LED-Lösungen perfekt unterstützen können.“

Durch den EM-Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft hat der Sport dieses Jahr auch in der Öffentlichkeit noch einmal mächtig Rückenwind bekommen – was sich sicherlich auch positiv auf die Anzahl der interessierten Werbepartner auswirkt. Im Fußball ist beispielsweise ist schon lange eine LED-Banden-Vermarktung unterhalb der 1. Bundesliga üblich.

Anzeige