Zum 1. Oktober hat Daniel Schwing bei AWK Aussenwerbung als Bereichsleiter National Sales angefangen. In der neu geschaffenen Position soll er die Vertriebsaktivitäten ausbauen und die strategische Weiterentwicklung vorantreiben.

Daniel Schwing bringt umfassende Erfahrungen sowohl auf Agentur- als auch auf Publisher-Seite mit. Seine bisherigen Stationen umfassen unter anderem Kinetic/WPP, Ströer, Rewe und Inovisco.

„Ich freue mich sehr, mit Daniel einen sehr erfahrenen und vertriebsorientierten Branchenprofi in unser Team aufnehmen zu können. Ich bin davon überzeugt, dass er unserem Unternehmen mit seiner Kompetenz in der Vermarktung analoger und digitaler OOH-Medien wichtige Impulse zur Stärkung unserer Marktposition geben wird“ sagt Jochen Gutzeit, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb bei AWK Aussenwerbung.

Digital wird vorangetrieben

Laut dem Geschäftsführer sei AWK bei klassischen OoH-Medien im öffentlichen Straßenraum und im Food-Retail-Umfeld gut aufgestellt. In den vergangenen zwei Jahren wurden nun die digitalen Aktivitäten vorangetrieben.

„Die Außenwerbung ist gerade an einem spannenden Wendepunkt“, kommentiert Daniel Schwing. „Reichweite und Präsenz im öffentlichen Raum treffen heute auf digitale Steuerung, Retail Media ist als Absatzkanal auch für OoH fest etabliert. Die AWK bringt genau die richtige Mischung aus regionaler Stärke und breiter nationaler Reichweite mit, um hier vorne mitzuspielen. Ich freue mich, diese Entwicklung mitgestalten zu dürfen.“

