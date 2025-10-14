Der führende österreichische Außenwerber Gewista hat einen neuen CFO: Bernd Sorger hat die Verantwortung für Finanzen und Controlling bei Gewista übernommen und verstärkt das Management Board des Unternehmens.

Bernd Sorger verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen. Zuletzt war er als CFO bei Belfor Austria tätig, wo er die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, IT und Administration verantwortete. Zuvor sammelte er als Kaufmännischer Leiter von Zingl Bau GmbH Expertise in Finanzplanung, Kostenmanagement und Prozessoptimierung. Darüber hinaus absolvierte er Ausbildungen zum Certified Management Accountant und zum Zertifizierten Finanzmanager.

Strategie für Weiterentwicklung

Neben Finanzen, Controlling und Rechnungswesen soll Bernd Sorger zudem die Digitalisierung und Effizienzsteigerung in den kaufmännischen Prozessen vorantreiben und eng mit den weiteren Vorstandsmitgliedern zusammenarbeiten, um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu unterstützen.

„Mit Bernd Sorger gewinnen wir einen ambitionierten CFO, der dank seiner umfassenden Erfahrung sofort voll einsteigen kann. Ich freue mich auf den Austausch und auf neue Impulse, die Gewista weiter stärken werden“, kommentiert Franz Solta, CEO von Gewista.

Zudem bedankte sich Franz Solta beim bisherigen CFO Kurt Sonnleitner für mehr als 35 Jahre bei Gewista. Er habe entscheidend zu den erfolgreichen Entwicklungen des Unternehmens beigetragen.

