Die jamaikanische QSR-Kette Juici Patties hat sein erstes Drive-Thru-Digital-Signage-System an seinem neuen Standort in Drax Hall in St. Ann eingeführt. Bei Patties handelt es sich um gefüllte Teigtaschen – eine jamaikanische Spezialität – und Juici Patties ist das größte Patty-Franchise der Insel.

Die Stele wurde von Main Event Entertainment Group geliefert und baut auf einem System von Peerless-AV auf – und zwar auf dem KOF555-3, das von einem ein 55-Zoll-Display von LG unterstützt wird und Zubehör wie ein Mikrofon-Kit, eine Medienplayer-Ablage und ein internes Lüftungssystem umfasst.

Die Installation wurde im Mai 2025 nach mehrmonatiger Abstimmung zwischen Ingenieuren, Auftragnehmern und Lieferanten abgeschlossen. Das System ist mit der CMS-Software von Scala verbunden, sodass Menüs und Preise sowohl auf den Bildschirmen im Innen- als auch im Außenbereich in Echtzeit aktualisiert werden können.

Die Kiosk-Systeme von Peerless-AV sind speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert. Nicht nur, aber gerade im karibischen Klima ist das von größter Wichtigkeit. Zu oft ist invidis schon sonnenbeschädigten Stelen begegnet.

Anzeige