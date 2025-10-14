Digital Signage-Softwareanbieter Novisign hat eine Reihe neuer AI-gesteuerter Funktionen für sein CMS eingeführt. Das Upgrade umfasst Integrationen mit dem Model Context Protocol (MCP) und dem Aitrios-Kamerasystem von Sony sowie einen integrierten KI-Content-Generator.

Dank der MCP-Integration können Unternehmen ihre Digital Signage-Systeme nun direkt mit AI-Plattformen wie ChatGPT verbinden. Dies eröffnet theoretisch die Möglichkeit für personalisierte, datengesteuerte Inhalte – von Live-Daten-Updates bis hin zu maßgeschneiderten Nachrichten, die auf dem Standort oder der Zielgruppe basieren.

Integration mit Aitrios

Um eine Personalisierung in Echtzeit zu ermöglichen, hat Novisign zudem das GDPR-konforme Aitrios-Kamerasystem von Sony integriert, das Merkmale des Publikums wie Alter, Geschlecht, Gruppengröße, Stimmung und sogar Details zur Kleidung erkennen kann. Durch die Eingabe dieser Daten in das CMS will Novisign gezielte Werbeaktionen und dynamische Kampagnen für Einzelpersonen oder Gruppen anbieten.

Das Update enthält außerdem einen integrierten AI Content Creator, mit dem laut Angaben des Unternehmens auch Nutzer mit wenig oder gar keiner Design-Erfahrung schnell und einfach professionelle Digital Signage-Inhalte erstellen können.

Der AI-Wettlauf hat begonnen

„AI definiert die Art und Weise, wie die Welt über Displays kommuniziert, neu, und Novisign ist stolz darauf, diese Transformation anzuführen. Unsere Mission ist es, intelligentere, AI-gestütztes Digital Signage für jedes Unternehmen einfach und zugänglich zu machen“, kommentiert Gil Matzliah, CEO von Novisign.

Durch die direkte Einbettung von AI in seine Plattform und die Integration über MCP schließt sich Novisign einer wachsenden Zahl von Wettbewerbern an, die darum wetteifern, ihre CMS-Lösungen in KI-orientierte Produkte umzuwandeln. Vor einigen Monaten hat beispielsweise Poppulo seine Agentic AI Suite auf den Markt gebracht – allerdings arbeitet das Unternehmen mit einem viel größeren Team und mehr Ressourcen und agiert damit in einer ganz anderen Größenordnung als Novisign.

Novisign stellt die Neuerungen detailliert in einem Video vor.

