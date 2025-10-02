Purelink hat Exertis Nordics als Vertriebspartner in Skandinavien bekanntgegeben. Diese Vereinbarung erweitert das bestehende Vertriebsnetz des Herstellers von Konnektivitätslösungen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Exertis. Dank der starken Präsenz in Skandinavien und des Engagements, sowohl Anbieter als auch Kunden zu bedienen, ist das Unternehmen ein idealer Partner. Gemeinsam werden wir das Wachstum und die Innovation auf dem nordischen AV-Markt weiter vorantreiben“, sagt Ron Guggenheim, Chief Growth Officer bei Purelink.

Petter Damré, Commercial Manager Pro AV bei Exertis Nordics, ergänzt: „Purelink verfügt über ein breites Sortiment an Kabeln, bei denen flexible und intelligent gestaltete Lösungen eine ansonsten ‚langweilige‘ Kategorie spannend und relevant machen und neue Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Leistung setzen.“